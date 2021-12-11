لبنان: إحباط تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى الأردن والسعودية

2021/12/11 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، تهريب كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها من لبنان إلى الأردن ومنها إلى المملكة العربية السعودية.

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