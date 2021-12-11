2021/12/11 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن دور المستشارين الفرنسيين ينحصر بتقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية.

وذكر بيان للعمليات المشتركة أن الشمري استقبل، الفريق اول تييري بوركارد، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد، وناقشا سبل التعاون المشترك بين البلدين، وعمل المستشارين الفرنسيين العاملين ضمن التحالف الدولي في مساعدة القوات المسلحة العراقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

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