الأسباب احترازية.. حدث مهم بسجن الناصرية المركزي عقب هروب سجناء من التاجي

2021/12/11 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني مطلع في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن إجراء أمني متخذ بخصوص سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) "منذ حادثة محاولة هروب عدد من السجناء في أحد السجون شمال بغداد فان هنالك إجراءات اتخذت لتأمين سجن الناصرية المركزي".

وأضاف أنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بالحماية وتشديد الاجراءات داخل السجن وفي محيطه وفي المناطق القريبة منه"، مشيرا الى ان "هذا الإجراء يأتي كأجراء وقائي".

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