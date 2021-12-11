انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء

2021/12/11 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفذت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم السبت، عملية جنوب سامراء.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت اليومن عملية أمنية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين منطقة الصراة في ناحية يثرب جنوب مدينة سامراء".

وتأتي هذه العملية في اطار تكثيف قوات اللواء جهودها الأمنية والاستخباراتية لتعزيز الامن والاستقرار، فضلا عن تأمين محيط قاعدة بلد الجوية وطريق زوار مرقد الإمامين العسكريين (ع).

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