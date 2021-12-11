2021/12/11 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت مؤرخة ملكية إسبانية، إن شارلين أميرة موناكو، ”تختبئ بعيدًا عن أنظار الجمهور لأنها مشوهة بعد جراحة تجميلية“.وادعت بيلار آير، أن الاميرة شارلين تعاني من ندوب في الوجه بعد عملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميرة موناكو تعرضت للتشوه من عملية تجميل المركز الخبري الوطني.

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