الركابي: وفد من الإطار التنسيقي سيتوجه إلى كردستان للقاء الأطراف السياسية في الإقليم

2021/12/11 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي عن قرب قيام وفد من الاطار التنسيقي بزيارة الى كردستان للقاء الاطراف السياسية في الاقليم.

وقال الركابي ان الاطار التنسيقي قرر خلال اجتماعه الاخير في ذي قار ارسال وفود للقاء الكرد والمكون السني فضلا عن الاطراف السياسية الشيعية غير المنضمة للاطار التنسيقي, مضيفا ان وفدا من الاطار سيتوجه خلال الايام القليلة المقبلة لهذا الغرض الى محافظتي اربيل والسليمانية لعقد اجتماعات مع قيادات الاحزاب الكردية في المحافظتين.

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