تقارير: تصريح ماكنزي يعكس ترددا أميركيا حيال خطوة الإنسحاب نهاية الشهر الجاري

2021/12/11 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجرت تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي جدلا واسعا في العراق بعد أن أعلن بقاء ألفين وخمس مئة جندي أميركي في العراق.

وبعثت الولايات المتحدة إشارات متناقضة بشأن انسحاب قواتها القتالية المفترض أن يكون نهاية الشهر الجاري من العراق, ونقلت تقارير عن أوساط سياسية عراقية قولها ان تصريح ماكنزي يعكس ترددا أميركيا حيال الخطوة لاسيما في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والمنطقة.

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