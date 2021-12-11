2021/12/11 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بقلقه الشديد إزاء الوضع الذي وصل إليه فريقه برشلونة. وأكد أن أزمة الفريق "نفسية وليست كرة القدم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهزائم الأخيرة.. تشافي يكشف سر تراجع برشلونة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهزائم الأخيرة.. تشافي يكشف سر تراجع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).