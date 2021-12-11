2021/12/11 | 19:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4-44BK8WEiA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق مع قرب موعد تغيير طبيعة المهام القتالية للتحالف الدولي؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق مع قرب موعد تغيير طبيعة المهام القتالية للتحالف الدولي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).