العراق يشارك في الدورة الـ32 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

2021/12/11 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شارك العراق، اليوم السبت، في الدورة الـ32 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تمت المشاركة متمثلةً بالملحق البحري لجمهورية العراق في السفارة […]

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