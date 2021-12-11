2021/12/11 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي انسحاب القوات القتالية دلالة على قدرة قواتنا بكل صنوفها على حفظ الأمن » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:19

واع/

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