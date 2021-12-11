التجارة تعلن استراتيجية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق

2021/12/11 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة التجارة، السبت، إنها بصدد اعتماد خطط استراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية.وبحسب وزير التجارة علاء الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب، فإنه “تم عقد اجتماع موسع لشركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب والقطاع الخاص المتمثل بجمعية المطاحن الاهلية لترجمة جملة من القرارت التي أقرها …

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