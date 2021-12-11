الآن.. كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية

2021/12/11 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن "العبث" بمستقبل العراق خط أحمر.

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وقال الكاظمي في كلمة بمناسبة مئوية الدولة العراقية تابعها "ناس"، (11 كانون الاول 2021)، "أقدر عاليا تعاطف ورسائل الاطمئنان بعد العملية الإرهابية التي استهدفتني..



حياتي ليست أغلى من حياة أي عراقي، ولكن طريق الدولة نعبده معاً".

واضاف، "قرن من الزمان مضى وما زلنا على هذه الأرض الطاهرة، الحفاظ على أرض العراق واجبنا جميعاً"، مبينا أن "الأرض التي تقف أقدام العراقيين عليها بثبات كانت أول دولة عرفتها البشرية..



هنا العراق هنا الدولة، وآن الأوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية".

وتابع، "العراق يستعيد عافيته الكاملة، والعراقيون هم الدولة، العبث بمستقبل العراق خط أحمر".

وبين، أنه "بعد أيام سنشهد انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي كافة من العراق، والقوات العراقية قادرة على حفظ أمن العراق، ولن نسمح بمس أمن العراق واستقراره".

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