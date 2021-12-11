الكاظمي يعلق على انسحاب قوات التحالف ويحذر: العبث بمستقبل العراق خط أحمر

2021/12/11 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ان القوات القتالية للتحالف الدولي كافة ستنسحب في الايام القريبة من العراق، فيما حذر على ان العبث بمستقبل العراق خط أحمر.وقال […]

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