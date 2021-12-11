الكاظمي: هذا ما سنشهده بعد أيام.. والقوات العراقية قادرة على حفظ الأمن

2021/12/11 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔻 أبرز ما جاء في كلمة الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية الحديثة

▪️الأرض التي تقف أقدام العراقيين عليها بثبات كانت أول دولة عرفتها البشرية

▪️هنا العراق هنا الدولة

▪️آن الأوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية

▪️العراق يستعيد عافيته الكاملة

▪️العراقيون هم الدولة

▪️بعد أيام سنشهد انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي كافة من العراق

▪️القوات العراقية قادرة على حفظ أمن العراق

▪️لن نسمح بمس أمن العراق واستقراره

▪️العبث بمستقبل العراق خط أحمر

▪️حياتي ليست بأغلى من حياة أي عراقي

يتبع..

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