2021/12/11 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلق لأول مرة على انسحاب قوات التحالف من العراق بعد إعلان انتهاء مهامها

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