بالأسماء.. ذهاب مرتقب لقادة الإطار التنسيقي لأربيل بعد زيارة الصدر (تفاصيل)

2021/12/11 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف مصدر سياسي، اليوم السبت، عن زيارة قريبة سيقوم بها قادة الإطار التنسيقي إلى مدينة أربيل للقاء القيادات الكردية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "زيارة قريبة سيجريها كلا من هادي العامري ونوري المالكي إلى أربيل".

وأضاف أن "الزيارة ستشمل اللقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وقادة الإقليم لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة".

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