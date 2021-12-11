تجمعات متفرقة لمحتجين غاضبين في النجف تطالب باقالة المحافظ الياسري

2021/12/11 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا /شهدت مناطق متفرقة من النجف مساء اليوم تجمعات متفرقة ضمت العشرات لمحتجين غاضبين رفعوا لافتات تطالب باقالة المحافظ لؤي الياسري .فقد شهدت ساحة الصدرين، المخصصة للتجمعات السلمية سابقا، تجمعاً للعشرات من المحتجين الشباب رفعوا لافتات تطالب باستقالة المحافظ الياسري وفتح ملفات لمشاريع شابها الفساد في المحافظة ، حيث شهد التجمع قطع طريق النجف- كوفة وحرق للاطارات.فيما شهدت ساحة مجسرات ثورة العشرين تجمعاً آخر لمحتجين غاضبين، وكذلك تجمع آخر في شارع الجنسية حيث مقر المحافظ الياسري، وتفرقت تلك التجمعات بتدخل قوات مكافحة الشغب التي استعملت الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وفتح الطرق المغلقة../انتهى

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