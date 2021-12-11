الكاظمي : حياتي ليس اغلى من حياة اي عراقي

2021/12/11 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : حياتي ليس اغلى من حياة اي عراقي .واضاف بكلمة متلفزة بمناسبة الذكرى المئوية لتاسيس الدولة العراقية ان " العراق دولة السومريين والاكديين ودولة ابا الحسنين ومثوى ابناءه والاولياء وواجبنا الدفاع عنه ./انتهى3

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