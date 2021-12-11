2021/12/11 | 19:31 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي للعراقيين: لن نسمح بمس أمنكم واستقراركم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/11 | 19:31.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للعراقيين: لن نسمح بمس أمنكم واستقراركم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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