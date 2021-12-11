تحديات مرحلة ما بعد التقاعد في إقليم كردستان

2021/12/11 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الحلول لمشاكل المتقاعدين في كردستان؟

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