مصرع 50 على الأقل في أعاصير الولايات المتحدة.. وبايدن:

2021/12/11 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة على تويتر، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقدان شخص عزيز في عاصفة مثل تلك التي اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة في وقت مبكر السبت، بأنها "مأساة لا يمكن تصورها".

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