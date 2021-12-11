2021/12/11 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل ”مأساة تفوق التصور“.وأوضح ”بايدن“ عبر ”تويتر“ أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات القتلى والجرحى..



بايدن: أعاصير وسط أمريكا مأساة تفوق التصور المركز الخبري الوطني.

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