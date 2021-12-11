2021/12/11 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xh7LjV3XS4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة مئوية الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).