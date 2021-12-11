2021/12/11 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدارات "نيران الحرب" تتضمن مشاهد لخليفة وهو يعدم جنديًا سوريًا في كل مقطع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كبير بداعش يعترف بالتآمر لتقديم دعم مادي للتنظيم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كبير بداعش يعترف بالتآمر لتقديم دعم مادي للتنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).