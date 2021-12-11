نتائج 5 مباريات من دوري الكرة الممتاز

2021/12/11 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع جرت 5 مواجهات كروية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "فريق الجوية بكرة القدم حقق فوزاً سهلاً على نادي الكهرباء بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقميت على ملعب الشعب الدولي". وأضاف، أن "اهداف الصقور جاءت عبر اللاعب منتظر عبد الامير في الدقيقة 25 من الشوط الاول، واضاف اللاعب مصطفى محمد جبر الهدف الثاني في الدقيقة 56". وفي المباراة الثانية، التي جمعت نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الميناء انتهت بالتعادل الايجابي 1-1".وسجل نادي الكرخ اولا في الدقيقة 3 عن طريق كرار سعد، فيما تمكن الميناء من ادراك التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق عباس ياس". اما المباراة الثالثة، ضيّف فريق الصناعة نظيره نادي الطلبة على ملعب الاول وانتهى بفوز الطلبة بنتيجة 1-0، حيث سجل لاعبه وكاع رمضان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16".وفي المباراة الرابعة التي جمعت بين نفط الوسط وضيفه نادي اربيل والتي اقيمت على ملعب النجف الدولي، فقد انتهت بفوز المضيّف بنتيجة 3-0".وسجل نفط الوسط هدفه الاول في الدقيقة 25 من الشوط الاول عن طريق مراد محمد، وعاد مهاجم نفط الوسط مهند عبد الرحيم ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وجاء الهدف الثالث والاخير عن طريق مهند عبد الرحيم أيضاً قبل نهاية اللقاء". وفي المباراة الاخيرة فقد خيم التعادل الايجابي 1-1 على لقاء الديوانية وضيفه نادي القاسم في المباراة التي جرت على ملعب الاخير". وسجل لاعب الديوانية المحترف دوف دومي في الدقيقة 30، فيما أحرز هدف التعادل للقاسم المحترف ديمي داداو في الدقيقة 65".

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