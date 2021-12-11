2021/12/11 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اصطف آلاف الأشخاص خارج متاجر في مدينة بريستول البريطانية لشراء مجموعة محدودة من قمصان من تصميم فنان الشارع صاحب الشهرة العالمية بانكسي.وتبيع كل من 5 متاجر في المدينة مئات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمصان بانكسي تجذب الآلاف في بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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