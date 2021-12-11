الحلبوسي: حوارات مستمرة لتشكيل حكومة قوية

2021/12/11 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، السبت، وجوب تشكيل حكومة قوية وفاعلة.

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وقال الحلبوسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (11 كانون الأول 2021)، إن "التفاهمات واللقاءات مستمرة ونسعى إلى المضي في تشكيل حكومة قوية ومعالجة الانسداد السياسي"، مشيرا الى أنه "يجب أن يرى العراق حكومة قوية وفاعلة في المرحلة المقبلة".

وحول مسار اللقاءات الحالية فيما أذا كان يتجه لتشكيل حكومة أغلبية أو توافقية قال الحلبوسي: "ننتظر التفاهمات السياسية".

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