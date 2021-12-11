انتشال جثة فتاة انتحرت من أعلى جسر وسط المثنى

2021/12/11 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتشال جثة فتاة القت بنفسها منتحرة من اعلى جسر وسط المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما القت بنفسها منتحرة من اعلى جسر وسط المثنى".

وبين أنه "لغاية الآن لم تعرف اسباب الانتحار".

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