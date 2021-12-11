رئيسي يؤكد جدية ايران بمحادثاتها النووية في فيينا

2021/12/11 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جدية بلاده في محادثاتها النووية التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا.ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن رئيسي قوله: ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك.وأضاف : يمكن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا قرر الطرف المقابل إلغاء الحظر .واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي، في العاصمة النمساوية، الخميس.ويتنقل دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين جيئة وذهابا بين الجانبين، بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة.والجمعة أشار مصدر أوروبي طلب عدم ذكر هويته، إلى أن إيران وافقت على استئناف المحادثات من حيث توقفت في حزيران الماضي، فيما ينفي مسؤولون إيرانيون ذلك.وبدأت إيران في انتهاك الاتفاق النووي على نحو تدريجي بعد عام من إعادة فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها، وتريد طهران رفع جميع العقوبات المفروضة عليها./انتهى3

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