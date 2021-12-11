العاصمة بغداد تحتضن احتفالا فنيا بحضور الكاظمي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

2021/12/11 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتضنت العاصمة بغداد احتفالا فنيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

وجرى الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء الكتل السياسية والمثقفين والفنانين، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية المنوعة التي تناولت جانبا من تاريخ العراق خلال المئة العام الماضية.

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