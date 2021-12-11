أهم فيلسوف أميركي يعلق على إصلاحات ولي العهد السعودي

2021/12/11 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أستاذ الفلسفة السياسية، الأميركي، مايكل ساندل، إن استعداد السلطات في السعودية لنشر التفكير النقدي سيحدد ما إذا كانت حملة الإصلاح التي انطلقت هناك ستنجح.

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