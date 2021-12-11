2021/12/11 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تتغلب على الاردن وتتأهل الى نصف نهائي كأس العرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتغلب على الاردن وتتأهل الى نصف نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تتغلب على الاردن وتتأهل الى نصف نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).