بايدن: أعاصير وسط أمريكا مأساة تفوق التصور

2021/12/11 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة والتي خلفت عشرات القتلى بأنها مأساة تفوق التصور.وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة على “تويتر”، إلى أنه “اطلع على آخر التطورات الميدانية، مبينا أنه “يعمل مع حكام الولايات لتوفير كل ما هو ضروري في البحث عن ناجين من الأعاصير”.

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