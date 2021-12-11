2021/12/11 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أنها وصلت إلى الوجبة 32 من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، فيما أشارت إلى شمول فئات جديدة برواتب الرعاية والمعين المتفرغ العام المقبل.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العام المقبل..



شمول فئات جديدة برواتب الرعاية والمعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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