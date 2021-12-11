2021/12/11 | 20:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jzbsm5uEQ_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الانبار بعيونٍ عربية .. الاعلامية المصرية مها السراج تعبر عن دهشتها لما وجدت عليه المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الانبار بعيونٍ عربية .. الاعلامية المصرية مها السراج تعبر عن دهشتها لما وجدت عليه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).