العمل: شمول فئات جديدة برواتب الرعاية والمعين المتفرغ العام المقبل

2021/12/11 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكيأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أنها وصلت إلى الوجبة 32 من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، فيما أشارت إلى شمول فئات جديدة برواتب الرعاية والمعين المتفرغ العام المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موارد الوزارة المالية متواضعة جدا لكن في موازنة 2022 بعد اقرارها ستكون هنالك مبالغ كبيرة جدا وشمول فئات جديدة برواتب الرعاية والمعين المتفرغ".وأضاف، أن "الوزارة استطاعت رغم الظروف زيادة سقف الإعانة الاجتماعية، ومعالجة بعض الحالات الإنسانية التي ترد عبر المناشدات في وسائل الإعلام وشمولهم براتب الحماية او راتب المعين المتفرغ". وبشأن مشروع الأكشاك، أوضح العقابي أن "مشروع الاكشاك العصرية افتتح في عدد من المحافظات منها الانبار، وكربلاء المقدسة، وصلاح الدين، وذي قار، وميسان، وفي بغداد بقضاء الزهور"، مبينا أنه "سيتم توزيع اكشاك في محافظة ديالى لفئة الشباب الباحثين عن العمل من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة". وتابع أن "الوزارة وصلت الان الى الوجبة 32 من منح القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة"، لافتا الى أن "فائدة تلك القروض تكاد تكون صفرا من أجل دعم فئة الشباب". وأشار إلى أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يشمل الفئات التي تحت خط الفقر"، مبينا أن "الوزارة بدأت بفئات العاطلين والأرامل والمطلقات والمعاقين والعاجزين، وهنالك فئات اخرى ايضا تخضع إلى قانون الحماية الاجتماعية والاستهداف يكون تحت خط الفقر".

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