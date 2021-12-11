كأس العرب.. “الفراعنة” إلى نصف النهائي من بوابة الأردن

2021/12/11 | 20:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فاز المنتخب المصري على نظيره الأردني، السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن بطولة كأس العرب المقامة في قطر، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.وسيواجه الفراعنة، المنتخب التونسي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.وتصدر منتخب مصر مجموعته في البطولة، بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائري، برصيد 7 نقاط لكل منهما.

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“الفراعنة” إلى نصف النهائي من بوابة الأردن أولاً على الايام نيوز.

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