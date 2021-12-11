2021/12/11 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى ان المقاطعة الايجابية النشطة للإستفتاء لاتعنى ان نقبع فى البيوت والمقاهى مستنكفين مايجرى صابين اللعنات على من سيشاركون بنعم أو بلا , وانماتعنى مضاعفة نشاطنا التحريضى عشرات المرات فى المهرجانات " الدستورية " الجارية , وعقد مؤتمرات وندوات واجتماعات موسعة , القيام بالمظاهرات , والاضرابات السياسية , وما الى ذلك ,وان ننتهى الى شعار نتفق عليه وفقا لقدرتنا على الحشد الألفى والمليونى , تأسيسا على رص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فى معنى المقاطعة الايجابية النشطة فى العام الثانى للثورة - سعيد العليمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فى معنى المقاطعة الايجابية النشطة فى العام الثانى للثورة - سعيد العليمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).