ضجة في كردستان بسبب ’إساءة’ للنبي محمد في أحد المناهج الدراسية.. والتربية تعلق

2021/12/11 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة التربية والتعليم في إقليم كردستان، السبت، توضيحاً بشأن قصيدة في كتاب اللغة الكردية والأدب للصف الرابع الإعدادي.

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وقالت المديرية العامة لمناهج وزارة التربية والتعليم في إقليم كردستان في بيان ترجمه "ناس كورد"، (11 كانون الأول 2021): إنه "وردت انتقادات حول موضوع في كتاب اللغة الكردية والأدب للصف العاشر الإعدادي وهو شعر لدرويش أفندي، ونوضح للجميع بأن هذا الموضوع جزء من منهج الصف العاشر المقرر للغة والأدب الكردي منذ عام 2007 وليس جديدا لهذا العام".

واضافت، "ونحن حاليا بصدد مراجعة المناهج الدراسية، كما تمت مراجعة العديد من الكتب، والمراجعة تشمل الكتب الكردية للصفين الحادي عشر والاثنا عشر منذ عامين، كما يجري الآن صياغة كتاب جديد، والكتاب الكردي للصف العاشر هو حاليا في مرحلة المراجعة أيضا، وتعمل لجنة الخبراء عليه منذ أشهر وسينتهي للعام الدراسي المقبل (2022-2023)، مع الأخذ في الاعتبار بالتأكيد احترام جميع الأديان والمذاهب والتعايش السلمي".

وجاء توضيح الإدارة العامة للمناهج في وزارة التربية والتعليم في إقليم كردستان، عقب موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الكتاب المذكور، وبالتحديد إزاء قصيدة فيه، مسيئة للنبي محمد.

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