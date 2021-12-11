حكومة النجف تعلق على صدامات المتظاهرين وقوات الشغب

2021/12/11 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجفعلقت حكومة محافظة النجف المحلية، اليوم السبت، على التظاهرات واحداثها التي شهدتها اليوم المحافظ والتي كانت تطالب بالخدمات واقالة المحافظ لؤي الياسري.

وقال النائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي، في حديثه ( لبغداد اليوم ) ان "هناك ثلاث لجان شكلت لاستلام العطاءات وشكلت ثلاث لجان اخرى للعطاءات وتوقيع العقود واستغلال فترة التمديد التي اقرها مجلس الوزراء الذي سمح للجان بالمحافظات للتعاقد مع الشركات لغاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وبتالي العمل جاري على اكمال المشاريع".

وبين الكرعاوي ان "مطالب المتظاهرين حقة وعلى الاجهزة الأمنية حمايتهم ويجب احترام ارائهم والاجهزة الأمنية مطالبة بتوفير كامل الحماية لهم".

وأوضح ان "وزارتي المالية والتخطيط تأخرت لديهما الموازنة، فشهر الثامن الماضي كان شاهدا على وصول المصادقة"، متسائلا "كيف تعمل المحافظة في ظل انتهاء ثمانية اشهر من السنة ورغم ذلك فأن المحافظة قامت بأعلان المشاريع والبالغ عددها 125 مشروعا فبعضا أحيل لشركات وتم تسليمهم الأرض واخرى تنتظر التوقيع مع باقي الشركات وسيتم إكمال إجراءات التعاقد قبل نهاية هذه السنة".

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