2021/12/11 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست حرباً..هجوم بالأسلحة المتوسطة بصراع عشائري بمحافظة البصرة (فيديو)

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