مصرع 50 شخصا على الأقل جراء العواصف والأعاصير في 5 ولايات أمريكية

2021/12/11 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اسفرت العواصف الشديدة والأعاصير التي اجتاحت 5 ولايات أمريكية وسط شرق البلاد، عن مصرع 50 شخصا على الأقل.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن العواصف القوية ضربت ولايات كنتاكى وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسوري".وأضافت الصحيفة، نقلا عن حاكم ولاية كنتاكى آندي بيشآير، أن عشرات من العاملين لقوا مصرعهم في مصنع شموع بولاية كنتاكي، مشيرة إلى أن عداد الضحايا قد يتجاوز 50 شخصا من بين 110 شخصا كانوا في المصنع عندما ضربه الإعصار".وفي ولاية أركنساس، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون وعلق 20 شخصا بعد أن ضرب الإعصار مركز رعاية، بحسب مارفين داي قاضي مقاطعة كريجهيد".وفي إيلينوي، شهد أحد مستودعات شركة "أمازون" الأمريكية وقوع عدد من الضحايا بعد أن سقط سقف المستودع وانهارت جدرانه بفعل الإعصار".وفي تينيسي، قال المتحدث باسم هيئة إدارة خدمات الطوارئ دين فيلنر، إنه تم تأكيد وقوع 3 وفيات في الولاية بسبب حوادث مرتبطة بحالة الطقس".وفي ميسوري، لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى بفعل العواصف الشديدة"./انتهى2

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