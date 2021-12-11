بفوزها على الاردن.. مصر تتاهل لنصف نهائي كاس العرب

2021/12/11 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل منتخب مصر الى الدور نصف نهائي بطولة كاس العرب بفوزه مساء اليوم على نظيره الاردني بثلاثية لهدف.وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بتقدم المنتخب الاردني اولا عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 12 ثم ادرك مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 46 من المباراة.وفي الشوط الاضافي الثاني تمكن المنتخب المصري من تسجيل هدفين عن طريق احمد رفعت في الدقيقة 100 ومروان داود في الدقيقة 119.وسيلتقي منتخب مصر الاربعاء المقبل نظيره التونسي في الدور نصف نهائي البطولة./انتهى3

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