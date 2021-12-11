مصر تهزم الأردن وتصل نصف نهائي كأس العرب

2021/12/11 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بفوز شاق على حساب منافسه الأردن بنتيجة 3-1 في مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة في ربع النهائي على ملعب (الجنوب) في قطر.تقدم منتخب النشامى مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق يزن النعيمات ولكن الفراعنة تعادلوا بهدف مروان حمدي في الدقيقة 45+1 وخرج الوقت الأصلي بالتعادل ولكن البديل أحمد رفعت صنع الفارق في الوقت الإضافي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 99 ثم صنع هدفاً سجله مروان داوود في الدقيقة 119.

وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش إلى نصف نهائي كأس العرب ليضرب موعداً مع تونس يوم الأربعاء المقبل بينما ودع منتخب الأردن بقيادة مدربه العراقي عدنان حمد مرفوع الرأس بعد مباراة رائعة.

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