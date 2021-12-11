فرنسا توافق على علاج لكوفيد- 19 بالأجسام المضادة

2021/12/11 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت فرنسا، اليوم السبت، على استخدام علاج بالأجسام المضادة ابتكرته شركة أسترازينيكا لدى المعرّضين لخطر مرتفع في الإصابة بكوفيد- 19.وأعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا أنها أعطت “الضوء الأخضر للاستخدام الوقائي لعلاج ايفوشيلد لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد- 19″.وحصل علاج ايفوشيلد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية- السويدية على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة للبالغين والأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عاما وما فوق، فيما تتيح الموافقة الفرنسية استخدامه على البالغين فقط”.ويُعطى ايفوشيلد المكوّن من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، على جرعتين، والأجسام المضادة الوحيدة النسيلة والتي تتعرف على جزيء معين من الفيروس أو البكتيريا المستهدفة، هي نسخ تركيبية من الأجسام المضادة الطبيعية”.وحذّرت هيئة الصحة العامة من أعراض جانبية على القلب والأوعية الدموية تمّ تحديدها خلال التجارب السريرية للعلاج وأوصت بعدم إعطاء الدواء للمصابين بكوفيد- 19 والذين لديهم عاملا خطر أو أكثر، مثل المعاناة من السكري والسمنة”.

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