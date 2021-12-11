مصر تتأهل لنصف نهائي كأس العرب بثلاثية على الأردن

2021/12/11 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب في قطر بعد تغلبه على نظيره الأردني بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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