مع تعثر المحادثات النووية.. قائد طيران الجيش الإيراني: أي خطأ للأعداء سيواجه برد قاس

2021/12/11 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر قائد سلاح الطيران الإيراني، يوسف قرباني، من "رد قاسٍ" حال "ارتكب أعداؤنا أي خطأ"، في غضون المحادثات النووية الصعبة للقوى الكبرى مع طهران في فيينا، ومناقشة الولايات المتحدة وإسرائيل "خيارات أخرى" حال فشل الجهود الدبلوماسية.

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