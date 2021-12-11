2021/12/11 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي من الأفراد والدول المعرضة لتغير المناخ هم الأكثر عرضة للتأثر بالنشاط الإرهابي والعنف.وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن التدهور البيئي يمكّن الجماعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير دولي يحذر: الدول المتأثرة بتغير المناخ أكثر عرضة للإرهاب المركز الخبري الوطني.

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