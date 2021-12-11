2021/12/11 | 21:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أقر عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازحة إلى المملكة.وأوضح قرار الفضلي، المنشور اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، أنه سيسري العمل به بشكل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعتمد شروطاً جديدة لاستيراد الخضار والفاكهة الطازجة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعتمد شروطاً جديدة لاستيراد الخضار والفاكهة الطازجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).